«Газпром» «спасет» гривну

Решение Стокгольмского арбитража по иску «Газпрома» к «Нафтогазу» позитивно скажется на платежном балансе Украины и курсе национальной валюты, считает главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, «Газпром» платит Украине за транзит в 2-3 раза больше, чем мог бы получить за продажу газа.

«В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может оплатить полный счет за коммуналку», — цитирует Витренко «Интерфакс».

Ранее на Украине озвучили мнение, что решение Стокгольмского арбитража является победой «Нафтогаза». В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что решение по иску полностью удовлетворяет российскую сторону.

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