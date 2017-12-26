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«Газпром» «спасет» гривну 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Решение Стокгольмского арбитража по иску «Газпрома» к «Нафтогазу» позитивно скажется на платежном балансе Украины и курсе национальной валюты, считает главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По словам Витренко, «Газпром» платит Украине за транзит в 2-3 раза больше, чем мог бы получить за продажу газа.

«В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может оплатить полный счет за коммуналку», — цитирует Витренко «Интерфакс».

Ранее на Украине озвучили мнение, что решение Стокгольмского арбитража является победой «Нафтогаза». В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что решение по иску полностью удовлетворяет российскую сторону.

>> "Газпром" выставил счетчик Украине

 Ещё 2 источника 
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