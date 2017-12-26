Попасть под раздачу: россиян засыплют деньгами

Перед президентскими выборами рост социальных расходов может продолжиться. Социальный блок правительства предлагает зафиксировать расходы бюджета на образование и здравоохранение, однако Минфин выступает против такого «социального бюджетного правила».

Накануне выборов правительство хочет предложить президенту Владимиру Путину зафиксировать определенный порог социальных расходов бюджета, ниже которого нельзя будет снижать траты государства на образование, здравоохранение и другие расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала.

Такое «социальное бюджетное правило», рассказали источники в правительстве, «в высшей степени проработано». По их словам, точные параметры предложения еще не определены.

Это правильная инициатива, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. «Такого рода инициативы рассматриваются и в других странах. Это повысит качество госрасходов. Кроме того, это позволит закрепить и решать не только краткосрочные, но и долгосрочные задачи развития человеческого капитала», — говорит экономист ЕАБР.

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Эта мера существенно дополнит уже объявленный президентом пакет социальной поддержки граждан.

Напомним, что Владимир Путин в конце 2017 года уже обещал рост социальных расходов с нового года. Прежде всего речь идет о введении нового пособия для семей, в которых родился первый ребенок. В бюджете с 2018 по 2020 годы на эти цели уже найдены 144,5 млрд руб. Кроме того, продлены выплаты по материнскому капиталу до 2021 года.

Эти меры, а также повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума одобрил 26 декабря Совет Федерации.

Еще одна предложенная президентом мера — списание налоговых долгов физлицам и индивидуальным предпринимателям на сумму более 150 млрд руб.

С идеей ввести «бюджетное правило» для социальных расходов в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме выступила вице-премьер Ольга Голодец. Тогда она предложила не снижать расходы на здравоохранение и на образование ниже 5,2% и 5,1% ВВП соответственно. Это выше нынешних расходов на эти цели: на здравоохранение сейчас тратится 3,7% от ВВП, на образование — 3,6% от ВВП.

Такое предложение если и не увеличит социальные расходы бюджета, то серьезно ограничит его маневренность.

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Минфин уже выступил против предложения социального блока, а министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что ему ничего не известно «о серьезном обсуждении» этого вопроса в правительстве, в отличие от уже объявленных президентом демографических инициатив.

«Но решения президента были обсчитаны и учтены в бюджете. Иначе как бы мы смогли их реализовывать в следующем году», — сказал Силуанов.

«Что касается предложений социального блока, то ни в правительстве, не администрации такие предложения не обсуждались. Я уверен, что они не будут учитываться в программных документах», — отрезал министр.

Главный аргумент Минфина — любая фиксация расходов «ограничивает возможности выбора, возможности правительства и возможности определения приоритетов».

«Если говорить о фиксации каких-то расходов на те или иные цели, я выступаю против такого, потому что размер бюджета сокращается на 5% ВВП», — объяснил свою позицию глава Минфина.

Ряд экспертов разделяют осторожность Минфина. «Я отношусь к идее такого правила весьма настороженно. На самом деле действовать нужно исходя из реальных потребностей, а не вводя определенный процент, который должен идти на социальные нужды. Потребности год от года сильно варьируются», — говорит заведующий центром анализа социальных программ и рисков института соцполитики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

«Это совершенно бессмысленная вещь. Основные социальные расходы идут не из бюджета, а из внебюджетных фондов, и по линии регионов и муниципалитетов. Например, по здравоохранению расходы идут через фонд медицинского страхования, а с бюджетом у фонда только трансфертные отношения», — считает депутат Заокнодательного собрания, экс-министр труда Оксана Дмитриева.

По словам Силуанова, «из года в год доля перераспределяемых бюджетных ресурсов снижается, в том числе и в федеральном бюджете, поэтому фиксация каких-то расходов в процентном отношении ВВП неприемлема». Министр считает, что «можно говорить о доле социальных расходов в расходах бюджета». Но и это является ограничением, которое «снижают маневренность бюджетными ресурсами, в том числе если мы говорим о выделении каких-то приоритетов».

«Например, сегодня надо профинансировать военные расходы, завтра необходимо оказать поддержку регионам, в том числе на социальные цели. Любая фиксация будет не давать это делать, будет отвлекать ресурсы на четко определенные направления. Это неправильно. Потому что нужно формировать бюджет не по объемам каких-то трат, а исходя из тех преобразований, целей», — подчеркнул Антон Силуанов.

Смирнов, в свою очередь, приводит пример, как в начале 90-х годов во время спада рождаемости не требовалось такого количества детских садов и школ, а потом начался демографический подъем и потребность в финансировании образования резко выросла. «Теперь опять демографический спад, и с этим ничего нельзя сделать», — констатирует Смирнов.

По словам экономиста, те же правила справедливы и для здравоохранения, и для культуры. «Необходимо обеспечивать выполнение социальных обязательств исходя из реальных потребностей и варьировать их: в один год сократить расходы на нацбезопасность, в другой сократить соцрасходы», — пояснил экономист.