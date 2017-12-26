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По секрету: Секс-скандалы в долине
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По секрету: Секс-скандалы в долине 

Рамблер 26 декабря 2017
Фото: Instagram

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Секс-скандалы в долине

Как волна секс-скандалов голливудского масштаба захлестнула Uber, Microsoft, Hyperloop и 500 Startups

В 2020 году мы будем жить в другой России

Онлайн-кассы почти вывели из тени розницу: в прошлом году налоговики видели 1 триллион рублей выручки в месяц, сейчас — 1,5 триллиона. Сейчас у продавцов полтора миллиона онлайн-касс, к 1 июля 2019-го их будет в три раза больше — кассы придется купить даже репетиторам. В 2020-м Россия будет другой. Что изменится?

В чём слабость искусственного интеллекта

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров размышляет в новой книге «Человек и компьютер» размышляет о силе и слабости искусственного интеллекта

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