ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд из-за свинины

ЕС намерена выставить России счет на 1,4 млрд евро за запрет на ввоз свинины. Как сообщает Deutsche Welle, Евросоюз намерен потребовать через Всемирную торговую организацию (ВТО) наложения штрафных санкций за протекционизм под видом борьбы с африканской чумой свиней.

Главные претензии ЕС к России сводятся к тому, что запрет на ввоз свинины Россельхознадзор ввел задолго до вооруженного конфликта на Украине и санкционной войны. Он был связан с вспышками африканской чумы свиней в странах Балтии и Польше. Однако Россия, как считают в ЕС, несправедливо перекрыла ввоз свинины сразу из 14 стран. Чиновники ЕС считают, что это сделано намеренно — в пользу российских производителей. Кроме того, Россия включила свинину в политическое продэмбарго, и теперь даже отмена ветеринарного запрета, не изменит ситуации. У ЕС есть шансы получить компенсацию, но не деньгами, считает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.

— Российская сторона полагает, что принимает необходимые меры для защиты своей территории, своих граждан от возможного заражения. В этом смысле российская сторона полагает, что меры являются адекватными.

— Есть ли шанс для ЕС получить сейчас чуть меньше, чем 1,5 млрд евро? Может ли он добиться в этом отношении какой-то компенсации?

— Речь не идет о деньгах, потому что решения, которые принимаются, реализуются в каких-то торговых мерах, в ограничении режима доступа для наших товаров и так далее, то есть изъятие из свободного доступа на европейские рынки для других товаров наших. В результате может получиться наша потеря — вот такая-то сумма. Там речь не идет о прямых денежных штрафах, но в принципе да, Европейский союз может пойти на это, на одностороннее ограничение свободного доступа товаров, чтобы получить эту компенсацию.

Озвученные Евросоюзом претензии не новы. Спор о справедливости мер в отношении европейской свинины, в частности, испанского хамона, длится уже три года. Минует еще несколько лет, прежде чем дело дойдет до конкретных мер, считает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян.

Мушег Мамиконян, президент Мясного союза России

«Это судебное производство, очередной процесс будет длиться годами. Здесь есть обоснованность России в том смысле, что Европа не имеет ограничений по регионам, каждый регион не отдельно дает сертификат, поэтому Россия считает, что есть риск попадания этого заболевания на ее территорию. Поэтому это будет судебное рассмотрение, с моей точки зрения, оно продлится несколько лет, так же, как сегодняшнее судебное рассмотрение запрета импорта — оно практически происходило на протяжении трех лет. Здесь очень много критериев может проявиться. Все связано с отдельными доказательствами сторон, которые будут приводиться по тому или иному поводу».

Ранее Россельхознадзор объявил, что снимает запрет на ввоз свиней и продукции свиноводства из Евросоюза. Надзорный орган снял запрет как раз по требованию ВТО При этом Россельхознадзор пояснил, что политический запрет на ввоз американской и европейской свинины все еще действует, поэтому угрозы распространения африканской чумы на территории России нет.