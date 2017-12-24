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Перекачкой российского газа займется поляк
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Перекачкой российского газа Украина назначила руководить поляка 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Евгений Кравс / «Коммерсантъ»

Компания «Нафтогаз», являющаяся владельцем 100% акций «Укртрансгаза», утвердила на должности президента акционерного общества поляка Павела Юзефа Станчака. Контракт с ним заключен сроком на один год, со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза» сообщает телеканал «112 Украина».

На должность президента компании Станчак был единогласно согласован наблюдательным советом «Нафтогаза» 8 августа. Станчак имеет инженерное образование, в области транспортировки газа работает более 25 лет.

Предыдущий президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив был отстранен в феврале после того, как независимый аудит счетов компании выявил ряд нарушений.

Государственная компания «Укртрансгаз» занимается транзитом российского газа в Европу и поставками топлива украинским потребителям. В ноябре компания отчиталась о рекордном транзите российского газа в ЕС, который за 10 месяцев 2017 года составил 77,4 миллиарда кубометров.

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