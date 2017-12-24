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Греф предрек страшные последствия от новых санкций США
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Греф предостерег США против введения масштабных антироссийских санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия "холодная война" покажется "детской забавой", сообщает газета Financial Times.

"Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы "сделать так, что "холодная война" показалась бы детской забавой", — пишет издание.

В интервью изданию Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. Как отмечает издание, в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. В связи с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.

Ранее Греф заявил, что допускает некоторое расширение санкций в отношении РФ, но вряд ли оно будет носить критический характер.

>> Греф призвал россиян "платить лицом"

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

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