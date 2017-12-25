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Греф предостерег США от новых санкций
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Греф предостерег американцев от введения масштабных санкций против РФ 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения широкомасштабных санкций против РФ. По его словам, в случае их принятия холодная война покажется "детской забавой".

Интервью с Грефом, как передает РИА Новости, опубликовала газета Financial Times. "Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы "сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой", — сообщило издание.

Греф в ходе интервью назвал "нерациональным" шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT. В пользу этого решения западные политики высказываются с 2014 года. Financial Times считает, что на фоне ухудшения отношений США и РФ Запад вновь может вернуться к рассмотрению данной инициативы.

Ранее глава Сбербанка заявил, что допускает некоторое расширение антироссийских санкций, но вряд ли оно будет носить критический характер.

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