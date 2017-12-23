Путин прокомментировал уровень бедности в России

«Унижает людей»: Путин о бедности в России

Масштаб бедности в России унизителен, заявил президент России Владимир Путин, выступая на XVII съезде «Единой России». Такая ситуация «просто унижает людей», сказал он. Президент считает, что с этой проблемой необходимо разбираться, сообщает РИА Новости.

«Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», — сказал он.

Особо отметил глава государства проблему работающих бедных.

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — сказал он.

Президент считает, что России нужно стремиться к тому, чтобы укреплять свои позиции на мировом уровне. «Крупные российские компании должны становиться чемпионами на глобальном рынке» — отметил он. По мнению Путина, страна вышла из рецессии и вступила на путь экономического роста.

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Он также отметил, что у гражданской активности огромный потенциал и с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции, сообщает «Интерфакс».

«Быть такой оппозицией, значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах — мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна — а быть ответственным, значит иметь ясную программу позитивных действий», -— подчеркнул он.