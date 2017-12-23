«Россиянам кажется»: Набиуллина опровергла рост цен

Названы причины ощущения россиянами высокой инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» назвала причины, по которой россиянам кажется, что цены в стране сильно растут. Видео доступно на YouTube-канале «Россия 24».

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад», — сказала Набиуллина.

«И третье — товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут», — добавила глава Банка России.

В ноябре Набиуллина рассказала депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приготовления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 312 рублей. Продукты для селедки под шубой подешевели за год на 0,9 процента, до 150 рублей.