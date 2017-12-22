ЦБ объяснил создание странного клипа с Набиуллиной

Банк России объяснил создание клипа с Набиуллиной

Клип про новые купюры в 200 и 2000 рублей снимали для того, чтобы как можно больше людей о них узнали и не пугались, когда увидят их вживую. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Центрального банка.

«При создании ролика ставилась простая задача — донести эту новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из социальных сетей», — рассказали в ЦБ.

Съемками клипа занималось креативное агентство Red Keds.

«Несмотря на простоту идеи, бились мы над ней очень долго. Команда перерабатывала сюжет до тех пор, пока не получился идеальный вариант, где в центре внимания не апокалиптичный текст песни, а сами банкноты, музыкальная манера исполнения, картинка и, конечно, юмор», — рассказала руководитель отдела стратегии Red Keds Анна Левант.

В Red Keds «Ленте.ру» рассказали, что клип снимали два месяца. На вопрос о стоимости компания сослалась на коммерческую тайну и деловую репутацию, переадресовав вопрос пресс-службе Банка России. Пресс-служба ЦБ вопрос «Ленты.ру» о стоимости клипа проигнорировала.

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Участие главы ЦБ в съемках в пресс-службе объяснили уважением к пользователям сети.

«Привлечь председателя Банка России к съемкам видео — это командная идея, которая родилась во время обсуждения проекта. Эльвира Набиуллина согласилась сниматься, понимая важность коммуникации с интернет-аудиторией», — рассказали в пресс-службе регулятора.

В клипе Банка России отображен пародийный журналистский сюжет, где корреспондентка пытается расплатиться новыми купюрами в торговом центре за мороженое. Когда продавщица получает купюру в 2000 рублей за эскимо, на экране начинается вакханалия — все поют хит группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». В одном из фрагментов появляется глава Банка России Эльвира Набиуллина.