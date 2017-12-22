«Газпром» рассказал о решении суда по спору с «Нафтогазом»

В «Газпроме» рассказали о решении суда по спору с «Нафтогазом»

Арбитражный суд в Стокгольме обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за поставленный Украине газ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, говорится в сообщении.

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Теперь «Нафтогаз» должен выплатить российскому газовому концерну сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Судебное разбирательство в стокгольмском арбитраже длится с июня 2014 года. Предмет исков — контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.