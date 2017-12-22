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«Газпром» рассказал о решении суда по спору с «Нафтогазом»
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В «Газпроме» рассказали о решении суда по спору с «Нафтогазом» 

Рамблер 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Арбитражный суд в Стокгольме обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов за поставленный Украине газ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Газпрома».

Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа, говорится в сообщении.

>> "Нафтогаз" заявил о победе над "Газпромом" в суде Стокгольма

Теперь «Нафтогаз» должен выплатить российскому газовому концерну сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Судебное разбирательство в стокгольмском арбитраже длится с июня 2014 года. Предмет исков — контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

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