Атомный побег: Украина купит ядерное топливо на Западе

СМИ: Украина будет покупать топливо для АЭС в США

С 2018 года украинские предприятия атомной энергетики будут приобретать топливные элементы в США.

В 2018 году Киев намерен ускорить отказ от продукции «Росатома» и закупать до 55% топливных элементов у американской компании Westinghouse.

По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, сейчас доля американского топлива на украинских АЭС — 40%, а 60% поставляет Россия. В следующем году планируется, что пропорции изменятся на 55 — 45 в пользу американцев, сообщает «Коммерсантъ».

При этом между Украиной и РФ действует долгосрочный контракт о поставке топлива на украинские АЭС до истечения срока их эксплуатации.