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В ЦБ РФ рассказали об инфляции в 2018 году
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В ЦБ РФ рассказали об инфляции в 2018 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

Эффект от хорошего урожая и стабильного рубля, который снизил годовую инфляцию в 2017 году на полтора процента, будет действовать и в начале 2018 года. Поднимать ключевую ставку ЦБ не намерен.

Центральный банк РФ не намерен ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку, чтобы противостоять инфляции в следующем году, поскольку в этом нет необходимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦБ РФ о ДКП.

В докладе отмечено, что в уходящем году показатели инфляции были ниже ожидаемых в связи с хорошим курсом рубля и рекордным урожаем. Эти факторы привели к годовой инфляции всего лишь в 2,4% — 2,6%, хотя в начале года регулятор рассчитывал на показатель в 4%.

«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе.

Эффект от крепкого рубля и хорошего урожая будет длиться и в начале следующего года, однако по его итогам Центробанк все-таки ожидает более высокую инфляцию в 4%. Тем не менее, ужесточать денежно-кредитную политику регулятор на намерен, поскольку именно эта цифра и является целевой для организации.

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