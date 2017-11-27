Рунет голосует за лучшую российскую рекламу в 2017 году

Sostav.ru, крупнейшее отраслевое СМИ о рекламе и маркетинге, запустил ежегодный проект «Итоги года — 2017», чтобы вместе с читателями и экспертами выбрать лучшую российскую рекламу в этом году. Какая работа оставит след в истории отечественной рекламы зависит от пользователей Рунета, которые голосуют в первом этапе проекта с 23 ноября по 7 декабря.

Список рекламных работ для пользовательского голосования был составлен редакцией Sostav.ru после долгого и эмоционального обсуждения. В него включили наиболее заметные и обсуждаемые проекты 2017 года, учитывались не только их достоинства, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проектов, реакцию СМИ и рынка, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

Пользователи Рунета уже сейчас могут проголосовать за наиболее выдающиеся рекламные работы в этом году в семи номинациях: рекламные ролики, рекламные кампании, диджитал-реклама, социальная реклама, маркетинговые проекты, наружная и печатная реклама, брендинг. Предлагаем оценивать оригинальность, инновационность, качество и яркость рекламы!

По итогам первого этапа будут определены шорт-листы, в которые попадут по 10 работ в каждой из номинаций, набравших максимальное количество голосов. После этого состоится открытое экспертное голосование, которое пройдет с 8 по 14 декабря. В нем примут участие более ста ведущих экспертов из области рекламы, маркетинга и медиа, которые определят победителей. Их наградят в феврале 2018 года на церемонии первой экспертной рекламной премии «Большая рыба».