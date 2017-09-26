Эксперимент. Житель Архангельска попытался прожить на МРОТ

Сотрудник Федерации профсоюзов Архангельской области Артем Шишков попытался месяц прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и похудел на пять килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

Шишков должен был тратить в месяц не более 7,8 тысячи рублей (официальный размер МРОТ в РФ). Эксперимент начался 23 августа.

На третьей неделе эксперимента Шишкову пришлось полностью исключить из своего рациона многие продукты: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин. Оставшиеся пять дней до окончания эксперимента, по словам Шишкова, его рацион состоял из каши, макарон, яиц и овощных супов.

«У меня появилась сонливость, заторможенность», — отметил он.

Ходом своего эксперимента Шишков также делился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там он уточнил, что из суммы в 7,8 тысячи рублей он вычел 13 процентов налога. Он также напомнил, что человеку, получающему такие доходы, полагается субсидия на оплату коммунальных услуг. В случае Шишкова эта однокомнатная квартира, субсидия на которую составляет примерно 1315 рублей. В итоге он получил сумму, равную 8101 рублю в месяц. По словам Шишкова, «деньги полностью закончились» 17 сентября, он попробовал растянуть оставшиеся продукты до конца, но «в последние два дня все-таки пришлось перейти на завтрак и обед из воды, ужин из овсянки».

В конце июня правительство установило прожиточный минимум (в

(в целом по РФ на душу населения) в I квартале 2017 года в 9,909 тысячи рублей.