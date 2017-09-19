Зачем Центробанк пугает россиян страшным прогнозом



На фоне и без того сложной ситуации, в которой продолжает пребывать экономика РФ, подлить масла в огонь поспешил и Центробанк , выступивший с не самыми оптимистическими прогнозами в сентябрьском выпуске "Доклада о денежно-кредитной политике".

Конец стабильности



Если верить авторам документа, то нынешняя хрупкая стабилизация с нефтяными ценами, закрепившимися выше 50-долларовой отметки и относительно стабильным курсом национальной валюты, доживает последние месяцы. Ожидается, что новый этап ухудшения экономической ситуации начнется уже во втором квартале следующего — 2018 года.



По мнению специалистов ЦБ, ситуация, когда стоимость барреля устойчиво держится в районе 50 долларов продлится лишь до конца первого квартала следующего года. Далее нефтяной рынок будет сдавать позиции под воздействием сразу нескольких взаимосвязанных факторов.



Факторы риска Основной фактор со стороны предложения — усиление конкуренции на рынке энергоносителей, — говорится в базовом сценарии Доклада. — Дальнейшее устойчивое расширение добычи на сланцевых месторождениях в США может создать конкуренцию для традиционных сортов нефти и оказать заметное понижательное давление на их цены. Усилить конкуренцию может также восстановление экспорта из Ливии и Нигерии после его длительного снижения в связи с военными конфликтами в этих странах. Важным фактором риска со стороны спроса, является замедление роста потребления нефти в Китае, связанное с неопределенностью относительно динамики его экономики на прогнозном горизонте. Не исключено, что это будет способствовать формированию избыточного предложения на рынке нефти, поддерживая стимулы к дальнейшему сокращению запасов. Учитывая данные факторы, а также следуя консервативному подходу к оценке внешних условий на прогнозном горизонте, Банк России предполагает снижение цен на нефть до уровня около $40 за баррель в течение II квартала 2018 г. и их сохранение на данном уровне на горизонте 2019–2020 гг.



Главная опасность, связанная с прогнозируемым снижением нефтяных цен, по мнению экспертов ЦБ выражается в значительном сокращении валютных поступлений федерального бюджета, что резко снизит возможности по закупке товаров и услуг за рубежом.



Учитывая высокую зависимость, как экономики так и потребительского сектора (включая закупки продовольствия и лекарств) от импорта, можно ожидать общего ухудшения экономической ситуации и снижения темпов экономического роста.



Ожидается, что из-за ухудшения внешних условий темпы роста российской экономики замедлятся с 2,5% во втором квартале 2017 года до 1-1,5% за весь 2019 год.



В 2019 г. темп прироста ВВП, по прогнозам ЦБ, восстановится до уровня 1,5–2,0% в годовом выражении.



Рисковый сценарий



Эксперты ЦБ рассматривают также и "Рисковый сценарий", который описывает развитие ситуации в российской экономике в условиях заметного ухудшения внешнего фона. Основными факторами формирования внешних условий в данном сценарии будут существенное по масштабу снижение цен на нефть и ослабление глобального спроса.



В случае реализации «Рискового сценария» уже к середине 2018 г. цена на нефть сложится на уровне около $25 за баррель, что ослабит положительный эффект от участия России в соглашении по ограничению добычи экспортерами нефти и ослабит их стимулы к дальнейшему продлению соглашения.



В переводе с официального на русский язык это означает, что участники соглашения плюнут на имеющиеся договоренности и бросятся наращивать добычу, пока этого не сделали их коллеги.



Это будет препятствовать восстановлению нефтяных цен, в результате чего они стабилизируются вблизи $25 за баррель в среднесрочной перспективе, говорится в Докладе. Ухудшение внешних условий будет способствовать повышению премии за риск для России, а также будет сопровождаться давлением на рубль в сторону ослабления. В этих условиях возможно некоторое снижение интереса инвесторов к российским активам и увеличение отрицательного сальдо финансового счета по сравнению с базовым сценарием. ЦБ сгущает краски?



И все же, глядя на подобные прогнозы, не следует вдаваться в панику. Скорее, необходимо сделать «поправку» на их источник, так как ЦБ всегда имеет склонность к излишнему сгущению красок, исходя из вполне конкретных собственных интересов.





Подобные катастрофические прогнозы помогают нашему Центральному банку вести жесткую денежно-кредитную политику, — пояснил «Ридусу» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский . — Ведь если нас ожидает 30% падение цен на нефть, а чистый приток в Россию валюты по текущему счету рухнет в 2,5 раза, то в результате таких событий курс рубля к доллару и евро тоже рухнет на 20-30% от текущих значений (во время паники и 50%-е падение не станет сюрпризом). И в такой ситуации о каком понижении процентных ставок можно вести речь? Сейчас ставки в России в два раза выше инфляции. Разумный подход регулятора — привести ставки в соответствие с динамикой цен.

Но нужно ли это в данный момент Центробанку?



Если попугать общественность катастрофой, то можно продолжать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), — развивает мысль Алексей Вязовский. А что такое жесткая ДКП? Это стагнирующая промышленность, перманентный кризис в банковской сфере, слабое экономическое развитие.



Ну, а если попугать общественность катастрофой, то у ЦБ появляется возможность продолжать жесткую денежно-кредитную политику и снижать ставки очень маленькими шажками.