«Санкционка» в Крымском мосту?

Строители моста в Крым ответили на сообщения о «санкционной технике». Как заявили РБК в Росавтодоре, подрядчики используют собственную технику, в том числе зарубежную, а специально для моста власти ничего не закупают.

Ранее голландские СМИ сообщили, что к строительству крымского моста причастны две компании из Нидерландов. Они якобы изготовили оборудование для установки трубчатых свай. Оно было поставлено в Тамань в начале 2016 года, утверждает издание. В одной из компаний заявили, что не нарушали санкционный режим, санкции ЕС запрещают вести деятельность в Крыму, «а в России можно работать». В другой компании сказали, что были не в курсе, что поставляют оборудование для строительства моста в России.

Алексей Линецкий председатель правления Московского юридического агентства «Вопрос: оборудование является индивидуальным или это оборудование достаточно широкого использования, которое могло быть применено на других каких-то объектах, и обязана ли компания отслеживать их судьбу после того, как контракт исполнен, деньги получены, поставка осуществлена, и должна ли компания отслеживать всю жизнь это оборудование или нет? Вопрос в контракте, в контрактных обязательствах, это всегда щекотливый вопрос, потому что, если, скажем, турбина Siemens, она настолько индивидуальна, и настолько легко определить, что это именно та турбина, которая поставлена была для такой-то электростанции, и вдруг она оказалась в Крыму. И практически это элементарно устанавливается. То более мелкие детали, более широко распространенные какие-то конструкции, они могут использоваться в разных местах, и они могут свободно перемещаться. Во-вторых, скажем, автомобиль Mercedes, купленный в Германии. Он может ездить по Крыму или нет? Может он ездить по крымскому мосту или нет? На мой взгляд, любая ситуация может быть доведена до абсурда, и, конечно же, я не думаю, что во всех ситуациях и всегда европейская компания должна отслеживать судьбу своей техники, которая поставляется в Россию, не оказалась ли она случайно в Крыму».

В парламенте Нидерландов и в правительстве страны пообещали проверить ситуацию вокруг поставок.