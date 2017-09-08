

АСВ в мае 2015 года по программе господдержки передало банку "Петрокоммерц", позднее вошедшему в "ФК Открытие", а также самому "Открытию" облигации федерального займа на 65,2 миллиарда рублей. Кроме того, у "Открытия" в обращении находятся три выпуска субординированных евробондов на общую сумму 1 миллиард долларов. Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев 1 сентября заявил, что Банк России в случае снижения уровня капитала "Открытия" ниже допустимых регуляторных уровней спишет его субординированные требования, если это предусмотрено, в том числе выпущенные до 2013 года.

"Мы ожидаем, что субординированный долг "ФК Открытие" перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет списан", — заявил Моисеев газете "Ведомости".





Если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства "ФК Открытие" ждет то же самое, пишет издание.

ЦБ 29 августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".