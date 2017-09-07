Сигареты в России подорожают на 15 процентов

По словам сенатора, на отечественном рынке находится большое количество контрафактных табачных изделий. При этом региональные власти не заинтересованы в наведении порядка в этой сфере.



«Они сейчас индифферентны, потому что ни копейки не получают от акцизов за табак, — пояснил Сергей Рябухин. — Мы предложили направлять 15 процентов налоговых поступлений с сигарет в бюджет региона. Тогда власти субъектов начнут активнее бороться с этим теневым бизнесом». Для сравнения: в этом году объём табачных акцизов составляет 510 миллиардов рублей, уточнил сенатор.



Он сообщил, что для того чтобы фиксировать реальный объём табачного рынка, необходимо ввести единую систему контроля и учёта сигарет.





«Министр финансов Антон Силуанов поддерживает нашу идею, — рассказал сенатор. — Сейчас вопрос в том, какую систему учёта и контроля выбрать».

Самым очевидным шагом было бы внедрение на табачном рынке Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС), которая сейчас действует при реализации алкогольной продукции и уже доказала свою эффективность в борьбе с контрафактом.



«Если это будет система ЕГАИС, то она будет сдерживать и снижать производительность табачных компаний, — отметил Сергей Рябухин. — Поэтому с технической точки зрения товаропроизводителей, которых у нас около 60, внедрение новой системы приведёт к расходам и, соответственно, к подорожанию сигарет в среднем на 15 процентов, или на 3-5 рублей».



Дело в том, что современное оборудование укладывает сигаретные пачки в блоки таким образом, что через плёночную упаковку можно считывать штрих-коды на акцизных марках только верхних пяти пачек. Было предложение наклеивать марки с торца пачки, но это вступает в противоречие с международными нормами, требующими, чтобы марка находилась на линии открытия пачки.



«Чтобы решить эту задачу, надо на всех 60 производствах поменять оборудование, то есть это издержки, — пояснил сенатор. — Табачные компании просят найти более дешёвый вариант, но расходы всё равно неизбежны».



По его словам, в любом случае нужно будет закупать технологическое оборудование: либо то, которое уже опробовано в системе контроля алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), либо это будет принципиально новая модель, что, конечно, будет ещё дороже. Вместе с тем, сенатор отметил, что стоимость табачных изделий в России ниже, чем в Европе в 6-7 раз, так что небольшое подорожание не станет критичным.



«Важно то, что в Минфине не отказались от нашей инициативы, — подчеркнул Сергей Рябухин. — В сентябре Комитет Совета Федерации по бюджету и финансам проведёт заседание на эту тему. Надеюсь, что до Нового года техническая часть вопроса по контролю за оборотом табачной продукции будет решена».