Суверенный фонд Норвегии может сократить инвестиции в рубль



Крупнейший иностранный инвестор в российскую национальную валюту, норвежский суверенный фонд Government Pension Fund — Global (GPFG) рассматривает возможность исключения рубля из индекса-ориентира и, соответственно, сокращения вложений в госдолг России. Об этом говорится в сообщении управляющего фондом ЦБ Норвегии национальному Минфину

Сейчас в индекс, используемый ЦБ и фондом, входят 23 валюты, включая рубль. Регулятор, однако, предлагает отказаться от такой корзины и заменить ее индексом, рассчитываемым по трем валютам — доллару США, евро и британскому фунту. В случае одобрения Минфином предложения ЦБ, оно будет внесено на рассмотрение норвежского парламента.



GPFG аккумулирует нефтегазовые доходы Норвегии и инвестирует их в международные активы в соответствии с индексом. Доля рублевых государственных облигаций составляет 0,6% и приближается к $2,2 млрд Таким образом, GPFG является одним из крупнейших держателей российских ценных бумаг — всего в иностранном владении находится $25 млрд облигаций из $93 млрд

