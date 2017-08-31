Страна просит женщин выложиться вдвойне

И рабочие руки, и рождение детей — эта по сути двойная нагрузка требуется сегодня России от молодых женщин. По крайней мере, как заявляет Минэкономразвития, уже в ближайшее время дефицит рабочих рук в стране станет таким, что обойтись без помощи женщин, имеющих детей, будет крайне сложно. С помощью каких мер женщин можно было бы убедить выйти на работу, а не сидеть дома с ребенком?

В правительстве разрабатываются меры по повышению экономической активности молодых мам, заявил министр экономического развития Максим Орешкин

«Правительством разрабатываются меры как по снижению молодежной безработицы, так и по снижению безработицы и повышению экономической активности женщин в возрасте от 20 до 39 лет», — отметил министр.

«Экономическая активность в данных группах населения ниже, чем у мужчин, и уровень безработицы здесь ниже. Во многом это связано не только с желанием женщин меньше работать, а с невозможностью, связанной с воспитанием детей. Здесь мы работаем над рядом мер, на них я останавливаться не буду», — указал Орешкин.

Зачем государству понадобились рабочие руки молодых мам? Казалось бы, в России уже существует много программ, направленных на прямо противоположные цели — чтобы женщины рожали более одного ребенка. Однако демография — это, так сказать, забота о создании будущих поколений, будущих рабочих рук. В то время как уже сейчас имеются важные проблемы, решать которые необходимо теми рабочими руками, что есть в наличии. И это в том числе молодые матери.



это немного противоречит возврату к патриархату и семейным ценностям, где роль женщины несколько иная. Но, вероятно, экономические и прагматические мотивы сегодня превалируют»,

«Как в советское время, когда была мобилизация женщин в народное хозяйство (экономику) и идеология эмансипации. Квалифицированная работа рассматривается как основа эмансипации. Хотя

Дело в том, что Россия вот-вот столкнется с той демографической ямой, о которой последние десять лет все только предупреждали. На рынок труда стало выходить поколение 90-х, и все заговорили об угрозе дефицита трудовых ресурсов. А как же восстанавливать экономический рост, если стране не хватает рабочих рук и квалифицированных кадров?

Центробанке недавно отмечали, что уже сейчас наблюдается дефицит кадров. В МЭР считают, что экономика может столкнуться с ограничениями на рынке труда уже в 2018 году. При этом ожидаемый в России рост ВВП только увеличивает спрос на трудовые ресурсы. Но прогноз роста ВВП основан в том числе и на том, что молодые мамы не будут сидеть дома, а быстро продолжат работать. Ибо дефицит кадров будет тормозить и экономический рост, и увеличение зарплат.

Одна из мер по улучшению ситуации с дефицитом квалифицированных кадров — как раз заставить женщин, вынужденных уходить в декрет, как можно быстрее возвращаться на рабочее место. Однако сегодня тенденция такова — многие женщины не спешат выходить на работу даже после окончания декретного отпуска. В итоге рынок труда теряет квалифицированную рабочую силу, а потом и самой женщине уже сложно вернуть уровень своей квалификации, а значит, и карьеры, и заработка.

Россия становится все ближе к западным странам, где женщина в декрет уходит как можно позже, а сначала стремиться выучиться, сделать карьеру. В России в последнее годы наблюдается эффект отложенного материнства. «Молодые мамы у нас немножко постарели. Сейчас рождение детей происходит в возрасте от 25 до 40 лет», — говорит Ирина Козина. По данным прошлого года, среди 1,16 млн безработных почти треть имели несовершеннолетних детей. «Когда ты на пике карьеры прерываешь свою работу, технологии уходят далеко практически в любой сфере. Появляется отставание. И если женщина делает большой перерыв в работе, то ей сложно затем вернутсья в нужный режим и работодатели не очень хорошо к этому относятся. Во-первых, ее надо доучивать или переучивать. Во-вторых, по трудовому законодательству она имеет право на баланс работы и семьи. Ее, например, надо отпускать, когда дети болеют, она вряд ли сможет уезжать в командировки и т.д.», — рассказывает Ирина Козина.

Чтобы заставить молодых мам работать и не уходить надолго с рынка труда, необходимы стимулирующие меры. С одной стороны, надо решить проблему ухода за ребенком во время работы матери. С другой стороны, стимулировать работодателей брать на работу женщинами с детьми.



было бы разумно расширить систему неполной занятости — надомная работа, временная работа над проектами. Ведь совмещать полную занятость с уходом за детьми практически невозможно. А частичная занятость даст возможность не выходить из рабочего процесса»,

Многое упирается в работу детских садов, дороговизны частных нянечек и недоверия к ним. Где-то ясли в принципе ликвидированы, либо детские сады работают неполный день, а в ряде случаях и вовсе нет мест в дошкольных учреждениях. Поэтому решение этой проблемы банальное — больше строить детских садов с яслями и летними лагерями. В дополнение можно создать систему социальных нянечек по примеру социальных работников по уходу за больными и одинокими пожилыми людьми. С другой стороны, необходимо стимулировать работодателя на активное сотрудничество с молодыми матерьми. «Надо дать возможность совмещать материнство и работу. Со стороны работодателя — это создание определенных рабочих режимом — гибкого графика, возможности прийти на работу с детьми, создание детских комнат на предприятии и т.д.», — говорит Ирина Козина. Государство может помочь расширить систему неполного режима работы для мам через, например, предоставить соответствующие налоговые льготы для работодателей. А также стимулировать работодателя на повышение квалификации или переподготовки для молодых мам, или создание государственной системы обучения для таких работников. «Мне кажется, что

— говорит Козина.

Сейчас же, по ее словам, неполная занятость считается некачественной работой. С другой стороны, при переходе на неполный рабочий график, уволить работника становится проще. Тогда как если не выходить на работу в декретное время, то по закону женщину нельзя уволить. «Эти правовые коллизии надо решить», — считает Козина.