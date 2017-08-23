Главные события среды

На горизонте Украина: мигранты штурмуют Черное море

В нелегальном продвижении мигрантов с Ближнего Востока в сторону Европы наметилась новая тенденция: беженцы переправляются из Турции в Европейский союз по Черному морю. За последние две недели береговая охрана Румынии задержала 188 нелегальных переселенцев, добравшихся до территориальных вод страны.

Названа причина резни на заводе ГАЗ



Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

МИД рассказал об отказе России от доллара



Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что речи о немедленном отказе страны от использования доллара не идет. Об этом сообщает РИА " Новости".

Серебренникова поместили под домашний арест



Басманный суд удовлетворил ходатайство следователей о помещении театрального режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 августа.

Поклонская перешла черту: от депутата отворачиваются коллеги и священники



Спор депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Ирины Родниной из-за Николая II — только «верхушка айсберга», позиция экс-прокурора Крыма в отношении фильма «Матильда» вызывает раздражение в депутатском корпусе. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источники в ГД.

" Закрыть за ненадобностью": россияне отреагировали на " визовый демарш" США



Посольство США в Москве предложило гражданам РФ оформлять американские визы в других странах. В ответ россияне предложили закрыть посольство, не выполняющее свою главную функцию.

Порошенко отчитался перед Путиным о Счастье



Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) провели телефонные переговоры, в ходе которых глава Украины Петр Порошенко рассказал коллегам о посещении города Счастье. Об этом сообщается на сайте пресс-службы украинского президента.

Скрытая угроза: установлена опасность водопроводной воды



Группа из британских и американских исследователей выяснили, что употребление водопроводной воды может привести к повышению риска развития желудочно-кишечных инфекций. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Environ Health Perspect.

Раскрыт секрет «терракотовой армии»



Исследователи выяснили, каким образом была создана китайская «терракотовая армия» Совместной группе китайских и Британских исследователей удалось выяснить, как создавалась знаменитая терракотовая армия — тысячи статуй солдат и лошадей, захороненных в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Antiquity.

Названы наследники миллионного имущества Глаголевой



Менее недели прошло со дня скоропостижной смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Ее родственники в трауре, они онемели от горя и пока не занимаются сложными вопросами дележа имущества. Между тем в течение полугода, как обязывает закон, им надо обратиться к нотариусу и вступить в наследство.