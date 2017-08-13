В Барселоне сотрудники аэропорта начинают бессрочную забастовку

МАДРИД, 13 авг — РИА Новости . Сотрудники проверки пассажиров и багажа барселонского аэропорта Эль-Прат начинают в понедельник бессрочную 24-часовую забастовку, сообщает газета El País.

Забастовочный комитет не согласился на предложение компании Eulen, в которой они работают, и правительства Каталонии о повышении зарплаты на 200 евро для каждого сотрудника в течение года. Бастующие, зарплаты которых составляют от 900 до 1100 евро, требовали выплачивать им по 250 евро дополнительно в течение 15 месяцев. В результате в воскресенье 150 участников ассамблеи забастовочного комитета проголосовали против предложения Eulen, за — только 36.

"В Барселоне невозможно получать зарплату в 900 евро в месяц, этого не хватит даже на то, чтобы снимать квартиру", — заявил адвокат забастовочного комитета Леопольдо Гарсия Кинтеро.

Забастовка началась на прошлой неделе и продолжилась на этой. В течение нескольких дней сотрудники службы контроля прерывали работу на час четыре раза в каждый день забастовки. Из-за этого время ожидания в очередях в аэропорту достигало полутора часов. В это воскресенье сотрудники Eulen также прерывали работу с 5.30 до 6.30 (с 6.30 до 7.30 мск), с 10.30 до 11.30, 16.30 до 17.30 и с 18.30 до 19.30. Однако ожидание в очередях не превышало получаса, поскольку на контроле багажа и посадочных талонов работали также сотрудники Гражданской Гвардии.

Бессрочная забастовка должна начаться в 00.00 понедельника (01.00 мск). В этот день в аэропорту запланированы четыре тысячи рейсов.

В связи с кризисом правительство Испании и власти Каталонии направили в аэропорт сотрудников Гражданской Гвардии и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Как заявил министр развития Иньиго де ла Серна, правительство «готово обеспечить безопасность и общественный порядок в аэропорту».

Он также сообщил, что правительство Испании назначит посредника, решение которого будет обязательным для выполнения обеими сторонами — бастующими и Eulen.

С 24 июля в аэропорту проходила «итальянская забастовка». Сотрудники Eulen сам факт проведения забастовки тогда опровергли, заявив, что «лишь четко по инструкции выполняют правила проверки пассажиров при проходе контроля» (эти меры были введены еще в апреле). В итоге из-за долгих проверок каждого пассажира около тысячи человек опоздали на рейсы, кроме того, авиакомпании вынуждены были откладывать время вылета. Так, Vueling вынуждена была задержать 30% своих рейсов.