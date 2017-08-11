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Для Минобороны закупили несъедобные пайки
Министерство обороны России закупило непригодные в пищу пайки на сумму 320,7 миллиона рублей. Речь идёт о партии в 500 тысяч порций. С таким заявлением выступил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин. Об этом сообщает РБК.
Никулищин сделал своё заявление в представлении заместители министра обороны генералу Дмитрию Булгакову. Главная военная прокуратура провела проверку пайков, и выяснилось, что в еде содержались гелеобразователь, целлюлоза, камедь рожкового дерева. В консервах «Шпик соленый» мясо свинины заменено на искусственный жировой продукт. Некачественные пайки на 25% превышают рекомендуемую калорийность. Кроме того, вместо положенных 150-160 граммов жира рационы содержали 283,3 грамма жира. Подобное питание может привести к ожирению военнослужащих и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Проверка проводилась специалистами из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В. М. Горбатова.
Продукция была произведена на Барышском мясокомбината (БМК) и поставлена в министерство обороны в 2016 году. Никулищин выступил с предложением рассмотреть вопрос об ответственности виновных в подделке продуктов и о работе по возмещению ущерба оборонного ведомства. Посредником между министерством обороны и Барышским мясокомбинатом стало акционерное общество «Военторг». Всего для оборонного ведомства было произведено 8 миллионов пайков. Помимо БМК, в производстве участвовал Грязинский пищевой комбинат. 99,9% акций АО «Военторга» принадлежит АО «Гарнизон», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит министерству обороны. С 2016 года «Военторг» является единственным поставщиком вещевой службы для российской армии. В прошлом году чистая выручка предприятия составила 66,3 миллиарда рублей. Эксперты также указывают на сомнительную цену пайков. При отсутствии конкурентных закупок стоимость одного пайка (636 рублей) выше на 27%, чем у ФСБ (499 рублей), которая проводит открытый аукцион на поставку рационов.
В оборонном ведомстве приняли решение о проверке пайков после того, как непригодность рационов, произведённых Барышским мясокомбинатом, обнаружили 26 июля в Росгвардии. Посредником при поставке непригодной в пищу еды была компания «Оборонпродкомплект». Контракт между оборонным ведомством и предприятием предполагал поставку миллиона рационов на 680 миллионов рублей. Барышский мясокомбинат поставляет пайки для министерства обороны, министерства внутренних дел, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР. 26% акций комбината принадлежат «Военторгу». В оборонном ведомстве заявили, что приняли все необходимые меры реагирования.
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