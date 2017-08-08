Три черных полосы. Adidas закроет еще 50 магазинов в России

Крупнейший спортивный ритейлер Adidas закроет 50 магазинов в России до конца года. РФ остается для компании единственным регионом присутствия со снижающейся выручкой. Из-за этого Adidas вынужден закрывать российские торговые точки уже третий год подряд. В компании заявили, что рынок продолжит падать после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть.

Иван Федяков генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine «Не стоит забывать, что в предыдущие десятилетия Adidas наращивал количество магазинов в России, наращивал присутствие в России и выбирал формат магазинов шаговой доступности, в крупных торговых комплексах, street-ритейлах на достаточно высоких арендных ставках. Это сейчас и приводит к тому, что многие магазины становятся нерентабельными на фоне снижения покупательской активности, конечно же, в связи с теми экономическими трудностями, которые переживает Российская Федерация. Безусловно, Adidas может пенять на падение покупательской способности, объективно она ощущается, особенно в fashion-ритейле, к которому в большей степени относятся спортивные товары, но в то же время не стоит забывать о конкуренции, которая в какой-то степени сейчас Adidas проигрывается в силу того, что их формат и их концепция развития в России сейчас оказываются не самыми эффективными».

По итогам первого полугодия 2017 года выручка Adidas в России и СНГ выросла на 10%. При этом без учета валютных колебаний она сократилась на 10%, отмечается в отчете компании.