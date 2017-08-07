Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы

Средний бюджет предложения в Центральном административном округе Москвы составляет 53,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Est-a-Tet, поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 7 августа.

По итогам второго квартала 2017 года общий объем предложения в ЦАО превышает 611,4 тысячи квадратных метров (19 процентов от общего объема продаваемого жилья в старых границах столицы) и составляет более шести тысяч лотов. Средневзвешенная цена за квадратный метр там — 535,6 тысячи рублей.

Если рассматривать отдельные районы округа, то самым дорогим по стоимости квадратного метра жилья является Арбат (1,1 миллиона рублей). При этом в Пресненском и Басманном районе данный показатель находится на уровне 368,6 тысячи и 359,2 тысячи рублей за квадратный метр соответственно с учетом элитного сегмента.

Доля предложения в районе Арбата составляет три процента от общего объема ЦАО, доля Басманного — семь процентов. Пресненский район занимает 40 процентов, здесь реализуется свыше 2,7 тысячи лотов.