Черногория, Норвегия и Украина поддержали продление санкций ЕС против РФ

"Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продляет действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", — говорится в заявлении Могерини, распространенном Советом ЕС

В документе говорится, что эти страны "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".

"Европейский Союз учитывает это обязательство и приветствует его", — заявила Могерини.