Только цифры. Крым выиграл от присоединения к России

В рост после марта 2014 года пошли все экономические показатели. Единственное, что сегодня играет «в минус» — это высокие цены. Возможно, их получится отрегулировать после строительства Керченского моста



Крыму в составе России стало лучше. Как пишет РБК , это следует из итогов развития полуострова, которые подвело правительство республики. В частности, Минэкономразвития Крыма проводит такой сравнительный анализ: до вхождения в состав России рост крымской экономики в среднем балансировал возле нулевой отметки, а уже в 2015-м объем валового регионального продукта республики вырос на 8,5%.Раньше промышленность республики росла в среднем на 1%, сейчас — на 6%.

Доходы крымчан в 2016 году на 167% превзошли показатель 2013-го. Выгода Крыма очевидна, даже несмотря на высокие, по сравнению с украинскими, ценами.

президент Регионального института политических коммуникаций

«Действительно, в Крыму существует проблема роста цен. Но, если подумать, то приходишь к выводу, что это объективная причина: у нас все еще дорогая логистика. Я думаю, что с введением в эксплуатацию Керченского моста рост цен немного приостановится, потому что сейчас продукты питания доставляют через паромную переправу. Когда начнет работать железнодорожное и автомобильное сообщение с Крымом, то, соответственно, произойдет удешевление товара. Это проблема, которая требует времени для ее решения. Но надо сказать, что в плане социальных выплат крымчане получили больше выгоды, чем в то время, когда они находились в составе украинского государства. Речь идет и о пенсиях, и о социальных пособиях, и о программах поддержки молодых врачей или учителей».



Но перспективы крымской экономики не столь очевидны, считает директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов

Владимир Климанов

директор Института реформирования общественных финансов

«Мне кажется, что, безусловно, жизнь в Крыму в среднем стала гораздо лучше. Об этом свидетельствует и рост доходов населения и реализации достаточно масштабных инвестиционных проектов, которые были реализованы и реализуются сейчас в Крыму. Можно ожидать и дальнейшего роста экономики Крыма после того, как будет завершено строительство Керченского моста, потому что все-таки более плотные связи полуострова с остальной частью России дадут разного рода новые импульсы для развития крымской экономики. Но в то же время мы понимаем, что в условиях действующих санкций существуют целый ряд ограничений для дальнейшего продвижения тех же крымских товаров, для поставок продукции, наоборот, в Крым, для развития просто экономических взаимоотношений данных регионов, а именно связи республики и города Севастополя с внешним миром. Преодоление этих негативных факторов — необходимый, важный импульс для того, чтобы крымская экономика развивалась полноценно в будущем. Если этого не произойдёт, то по-прежнему Крым будет высокодотационным регионом.

