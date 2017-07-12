Sputnik узнал, сколько получают боевики ИГ*

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости . Федеральная полиция Ирака нашла в западной части Мосула бухгалтерские бумаги, содержащие информацию о размерах заработных плат у боевиков "Исламского государства" * в 2016 году. Уникальный документ находится в распоряжении Sputnik Arabic.

Сумма выплат варьировалась в зависимости от семейного статуса боевика ИГ*и наличия у него детей. Самую низкую зарплату получали холостяки — 72 доллара, или 95 тысяч иракских динаров. При этом часть денег (40 долларов) шла в счет уплаты за продукты, а на руки боевику выдавали 32 доллара, следует из документа.

Некий Абу Джана из батальона имама ат-Тарамзи, у которого есть жена и трое детей, получил 184 доллара, а указанному в бумагах Абу Насеру, имеющему жену и шестеро детей, выплатили 256 долларов. Также выяснилось, что всем боевикам вне зависимости от семейного положения выделялись продукты на сумму около 40 долларов.

Как сообщил агентству источник в Мосуле, в зависимости от обстоятельств размер выплат мог колебаться, однако в целом соблюдался принцип роста зарплаты пропорционально числу жен и детей. При этом сумма не превышала 300 долларов. Также он рассказал, что повышенные выплаты полагались демобилизованным инвалидам, пострадавшим от ударов международной коалиции или во время террористических атак на заминированных автомобилях.

Другой источник Sputnik Arabic рассказал, что боевики, уехавшие в Турцию перед началом операции по освобождению Найнавы, лишались всех выплат из-за экономического кризиса в организации. Финансовые проблемы начались у боевиков после потери контроля над нефтяными месторождениями в городе Аль-Каяра в октябре прошлого года.

Боевики, занимающие руководящие должности, в дополнение к обычным выплатам получали деньги от продажи имущества ограбленных домов. Источник агентства сообщил, что зарплаты руководства в ИГ* до перебоев с выплатами составляли 500 долларов и выше. Также отмечается, что "князья ИГ*" питались на отдельной кухне, где всегда подавали лучшие иракские блюда.

Ранее Sputnik публиковал данные о зарплатах боевиков в первые годы контроля над провинциями Найнава и Анбар. По сведениям источников агентства в Мосуле, иностранному боевику выплачивались 1300 долларов, а также предоставлялись дом, машина, наложница и топливо, которое было в дефиците. Местные жители, ставшие боевиками ИГ*, получали 600 долларов. Такие высокие выплаты обеспечивались за счет контроля над нефтяными месторождениями и нелегальных поставок сырой нефти в соседние страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России