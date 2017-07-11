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Россиянам могут разрешить платить налоги авансом
Российским налогоплательщикам могут разрешить авансовые платежи. Такая мера предусмотрена Минфином.
Пункт об авансовых взносах числится в проекте основных направлений налоговой политики 2018-2020 годов. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о заблаговременной уплате имущественных налогов. Сейчас для них действует единый срок оплаты – 1 декабря в год, который идет за налоговым периодом.
Кроме того, в проекте предлагается дать право физлицам платить налоги через МФЦ. Также проще станет и механизм изменения платежных документов.
Ранее в ФНС раскрыли причины налоговой недоимки, зафиксированной в 2016 году.
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