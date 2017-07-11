Депутат Рады: Западные инвесторы предпочитают Украине «диктаторскую Россию»

Ситуация с отменой авиакомпанией Ryanair запланированного ранее выхода на украинский рынок является лишь вершиной айсберга, которая показывает «масштабы той дыры, в которой находится Украина», заявил депутат Верховной рады Александр Аронец. «В начале этого года немецкий автогигант Daimler подписал контракт с российским министерством на строительство завода по производству автомобилей «Мерседес» на 300 млн евро. И это в подсанкционной, «загнивающей» России. Диктаторской стране, где инвестиции в 100 раз больше защищены, чем в «демократической» Украине»,– написал Аронец на своей странице в Facebook.

Парламентарий также отметил, что представители Daimler приезжали на Украину, «но посмотрели на это все и выбрали диктаторскую Россию».

В понедельник ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт «Борисполь» не выполнил достигнутое ранее соглашение.