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МТС ограничил проведение всех платежей

МТС ограничил проведение всех платежей
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Все операции с платежами через сервисы МТС временно ограничены, сообщили RNS в колл-центре оператора.
«Баланс, зачисление платежей… все, что касается платежей», — сказали RNS в колл-центре МТС, отвечая на вопрос о проблемах с платежами.
«На данный момент ведется обновление по системному обеспечению, программа обновляется у нас в компании…. Указаны сроки до 12 часов ночи», — объяснили проблемы с платежами в колл-центре МТС.
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МТС
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