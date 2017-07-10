МТС ограничил проведение всех платежей

Все операции с платежами через сервисы МТС временно ограничены, сообщили RNS в колл-центре оператора.

«Баланс, зачисление платежей… все, что касается платежей», — сказали RNS в колл-центре МТС, отвечая на вопрос о проблемах с платежами.

«На данный момент ведется обновление по системному обеспечению, программа обновляется у нас в компании…. Указаны сроки до 12 часов ночи», — объяснили проблемы с платежами в колл-центре МТС.