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Рублю предсказали ослабление
Рубль будет слабеть постепенно, резких скачков удастся избежать. С таким заявлением выступил глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Слова министра передаёт «Московский комсомолец».
«То есть не будет скачка (доллара — прим. Рамблер) там до 80 и так далее», - заявил Орешкин.
Орешкин добавил, что в ведомстве ожидают среднегодовой курс доллара от 64,4 рубля до 68 рублей.
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