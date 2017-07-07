Сбербанк прокомментировал стриптиз в своем отделении

«Инициатором» стриптиза в московском отделении Сбербанка была не кредитная организация, а недовольный клиент. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на главу сектора по связям с общественностью Сбербанка Олега Власова.

По его словам, инцидент произошел в начале мая. «Проблема клиента была решена еще до того, как по его инициативе произошел инцидент в отделении Сбербанка. По факту хулиганства Сбербанк подал заявление в правоохранительные органы », - подчеркнул Власов.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, демонстрирующую танец стриптизерш в отделении Сбербанка. По одной из версий, таким способом клиент хотел показать сотрудникам банка, как нужно работать. Мужчина заявил, что банк месяц трепал ему нервы, несмотря на то, что он – «публичное лицо».

Интернет-пользователи предположили, что видео может оказаться вирусным роликом, подготовленным самим банком, потому что в отделении «подозрительно пусто».