В Центробанке назвали большим шоком годовую инфляцию в России в июне



«Шок в июне большой — 4,4% (годовая инфляция)… 4,1-4,2% — это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил», — приводит РИА Новости слова Дмитриева, которые он сказал на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

По данным Росстата, инфляция в России в июне ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, в годовом выражении — до 4,4% с 4,1% в мае.





Росстате 26 июня заявили, что минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май 2017 года на 9,4% — до 4036 рублей.