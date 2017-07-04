ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»

Расследование проводится на основании жалобы компании «Мортадель», специализирующейся на производстве колбасных изделий. Речь идет о навязывании ретейлером условий, запрещенных законом о торговле, а также об ограничении доступа на товарный рынок. Первое заседание по делу состоится в конце июля.





«Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров», — сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров

«Дикси» не впервые привлекает внимание антимонопольной службы. В феврале 2015 года на ретейлера пожаловался Союз производителей алкогольной продукции. Он утверждал, что общий размер бонусных выплат для торговой сети превышал допустимый законом о торговле порог в 10 процентов от стоимости поставленного товара.



В «Дикси» назвали претензии необоснованными, указав, что компания «ведет деятельность строго в соответствии с действующим законодательством и положениями кодекса добросовестных практик». В мае производители алкоголя отозвали свою жалобу в ФАС.

