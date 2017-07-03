Конфеты могут подорожать из-за плохого урожая фруктов этим летом

Карамельные и шоколадные конфеты, печенье и другая кондитерская продукция за месяц в стоимости практически не изменились. Однако ситуацию может осложнить холодное лето и неурожай фруктов, которые являются главными конкурентами сладостям с мая по сентябрь.

Как отмечают опрошенные "Российской газетой" отраслевые эксперты, цены на большую часть сладостей практически остановились по сравнению с 2015 годом. Тогда они увеличились сразу на четверть, а в прошлом году прибавили еще около 7 процентов.

Впрочем, ситуация по рынку неоднородна, отмечают эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Примерно на 5 процентов подорожали розничные цены на шоколад, торты и кексы с рулетами.

А самая низкая ценовая динамика отмечена в категориях шоколадных конфет и печенья - около 2 процентов. Как отмечают в ЦИКР, на цены влияет коррекция курса рубля. При этом отмечается рост стоимости на жиры и какао-бобы, которые с начала мая растут.

"Сегодня на рынке кондитерских изделий наблюдается две противоположные тенденции. С одной стороны, сокращение реальных доходов населения, с другой - рост цен на сырье, - пояснил исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков . - Это приводит к снижению прибыли производителей и необходимости оптимизировать бизнес".

Главное, чтобы в борьбе за покупателя производители не подсели "на пальму".

Уже разрабатывают новые линейки сладкой продукции с использованием недорогих ингредиентов и экономичных рецептур.

Так, вместо шоколада выпускается сладкая плитка. Кроме того, в качестве одного из способов стимулирования спроса кондитеры уменьшают упаковку и вес продукции, что соответственно отражается и на цене.

В этом году на цены может оказать серьезное влияние еще и погода. В мае-июне с поступлением сезонных фруктов традиционно начинает снижаться и потребление сладкого, которое остается на минимальных уровнях вплоть до сентября. "Но из-за холодной погоды установившейся в большинстве регионов России, сезонное сокращение потребления сладкого откладывается", - поясняет исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина . Следовательно, цены могут и подрасти, но насколько именно, пока сказать сложно.

Впрочем, Дмитрий Востриков радикального изменения ценников на сладости не прогнозирует. Стоимость уперлась в потолок. И в этой ситуации очень важно, чтобы в борьбе за покупателя производители не снижали качество своей продукции, считает он. Например, не увлекались заменой масла какао на более дешевые виды жиров. "Если изменение рецептуры указано на упаковке и соответствует стандартам безопасности, то это - новый продукт, - напоминает аналитик. - А если производитель умалчивает их замену, то это - фальсификат и обман потребителя".