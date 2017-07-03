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СМИ: Зафиксирован рекордный отток иностранного капитала из РФ
С февраля текущего года иностранные инвесторы вывели из российских акций свыше $1,6 млрд. Инвесторы сократили вложения в фонды, которые занимаются инвестициями только в российские ценные бумаги. Об этом в понедельник пишет газета Коммерсант" со ссылкой на подсчеты "Ренессанс Капитала".
В свою очередь Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) сообщает, что только в течение одной недели прошлого месяца - с 22 по 28 июня - из таких фондов иностранные инвесторы вывели более $83 млн.
Другие другие развивающиеся рынки (emerging markets), по данным EPFR, привлекли в это же время почти $1,9 млрд за прошлую неделю и примерно $28 млрд - с марта по июнь.
"Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского", отмечает издание. Среди государств содружества БРИКС лидерами по привлечению инвестиций являются Индия и Бразилия. В фонды этих двух стран за четыре месяца было вложено $2,6 млрд и $1 млрд соответственно.
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