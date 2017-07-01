«Спартак» разорвал отношения со спонсором из Крыма из-за американских санкций

Российский футбольный клуб «Спартак» разорвал спонсорское соглашение с гостиничным комплексом в Крыму Riviera Sunrise Resort & SPA, сообщает РБК . Из-за этого отеля его владелец российский холдинг «ИФД КапиталЪ» 20 июня попал под американские санкции.

После внесения холдинга в санкционный список с сайта «Спартака» исчезли все упоминания крымского отеля. Riviera Sunrise Resort & SPA также убрал со своего сайта информацию о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака», расположенном в холле гостиницы.

Один из владельцев «ИФД КапиталЪ» Леонид Федун , который возглавляет совет директоров «Спартака» и остается его главным акционером, подтвердил РБК, что у футбольного клуба и крымского отеля больше нет спонсорских отношений. Он не стал объяснять, сделано ли это из-за санкций или по другой причине..

Ранее господин Федун утверждал, что внесение «ИФД КапиталЪ» в список санкций не повлияет на финансирование «Спартака».

Напомним, «Спартак» и Riviera Sunrise& SPA подписали спонсорский контракт в апреле 2015 года. После этого крымский отель получил возможность возможностью размещать рекламные материалы на спартаковском стадионе «Открытие Арена».

Власти США ввели санкции против структур, работающих в Крыму после присоединения полуострова к России.