Проезд в пригородных электричках Москвы с 1 июля подорожает на 1,5 и 2 рубля

Тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках в Московском регионе повысились с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе департамента экономической политики столицы, проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожает на 2 рубля и будет составлять 34 рубля, а поездка за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.



Ранее одна поездка за пределами Москвы, где расстояния поделены на зоны, стоила 20,5 рублей (рост на 1,5 рубля).





"С 1 июля 2017 года тарифы повысятся всего на два и полтора рубля", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Ефимова

Тарифы повышаются в пределах инфляции



Как напомнили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, предыдущая индексация тарифов на пригородные перевозки в московском транспортном узле производилась полтора года назад, 1 января 2016 года, в размере 7%, в то время как с начала 2017 года тарифы не менялись. "Таким образом, в общегодовом исчислении стоимость поездок с 1 июля 2017 года увеличена на 3,7%, что составляет примерно половину от объема роста тарифов прошлого года и соответствует общегодовой инфляции", - отметили в пресс-службе.



В рамках индексации тарифов стоимость абонементов будет меняться в зависимости от дальности маршрута и вида абонементного билета. Например, стоимость абонемента на 20 поездок на маршруте "Москва Курская - Серпухов" изменится только на 2,1%. При поездках до центра Москвы из ближайшего Подмосковья скидки на абонементы могут составить до 57%.



"Вся получаемая ЦППК прибыль направляется на масштабную инвестиционную программу, выполняемую для обеспечения качественного обслуживания пассажиров", - подчеркнули в компании. Программа включает обновление парка подвижного состава, благоустройство и ремонт пригородной пассажирской инфраструктуры, развитие системы продаж. В рамках этой программы в 2016 году были отремонтированы и модернизированы 80 остановочных пунктов, было приобретено 26 поездов.



В 2017 году компания планирует отремонтировать и провести реконструкцию 38 остановочных пунктов, планирует закупить еще 24 современных и комфортных электропоезда.



Пригородные железнодорожные перевозки являются социальным видом услуг. Размер тарифа для населения определяется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.