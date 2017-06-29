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Медведев рассказал, кому повысят пенсии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
Также глава правительства отметил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год заложены деньги на выплату материнского капитала. По словам Медведева, в течение двух следующих лет размер маткапитала не изменится. Его должны проиндексировать с 1 января 2020 года.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас сценарий с заморозкой индексации пенсий в России является «неприемлемым». Так она прокомментировала публикацию «Ведомостей» о целевом варианте макроэкономического прогноза Минэкономразвития до 2035 года. Из этого документа следует, что в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий. По данным издания, в правительстве хотят повысить темпы роста экономики за счет увеличения числа занятых граждан (через повышение пенсионного возраста), инвестиций и производительности труда.
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