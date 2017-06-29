Медведев рассказал, кому повысят пенсии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом сообщает ТАСС

Также глава правительства отметил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год заложены деньги на выплату материнского капитала. По словам Медведева, в течение двух следующих лет размер маткапитала не изменится. Его должны проиндексировать с 1 января 2020 года.