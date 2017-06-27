Топ-5 самых дешевых дач в Крыму. Стоит ли покупать

Летом 2017 года стоимость домов в Крыму варьируется от одного до 118 миллионов рублей, подсчитали эксперты компании «Миэль франчайзинг».

По информации компании, самый доступный дом на полуострове за один миллион рублей можно купить в селе Трудовое, расположенном в десяти километрах от Симферополя. Это дача в садовом товариществе. Площадь дома составляет 60 квадратных метров, а размер участка - шесть соток.

На втором месте оказался недостроенный двухэтажный дом за 1,95 миллиона рублей в поселке Кореиз (городской округ Ялты) с видом на море. Третья строчка досталась дому площадью 98 квадратных метров с участком в 25 соток за 2,25 миллиона рублей. Он находится в селе Куликовка в восьми километрах от лечебного курорта Саки. На четвертом месте – дом за 2,6 миллиона рублей в Симферополе. Его площадь - 61,4 квадратных метра, он расположен на участке в шесть соток. В доме есть канализация, центральное водоснабжение, свет и автономное отопление.

Замыкает топ-5 самых дешевых домов Крыма дача за три миллиона рублей в Симферополе. Ее общая площадь - 175 квадратных метров, размер участка – десять соток.

Самым дорогим домом Крыма оказалась вилла за 118,2 миллиона рублей в Ялте. Дом площадью 400 квадратных метров расположен на участке в девять соток рядом с парком и морем.

В июне 2016 года разница в цене между самым дорогим и самым бюджетным крымским домом была больше: цены варьировались от 800 тысяч до 160 миллионов рублей.

По мнению опрошенных «Рамблер» экспертов рынка недвижимости, очередной рост цен на крымское жилье и повышение покупательского интереса может произойти после запуска Керченского моста. По планам властей, его должны открыть в 2018 году. В настоящее время цены на жилье в Крыму продолжают снижаться - эту тенденцию можно было наблюдать весь 2016 год. При этом ожидания местных риелторов, что россияне станут активными игроками на рынке недвижимости полуострова, не оправдались. Сделки с недвижимостью Крыма по-прежнему происходят с некоторыми сложностями. Среди них – правовой статус региона, трудности с законодательной базой, а также низкий уровень сервиса и нехватка инфраструктуры.