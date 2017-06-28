Газпрому предстоит битва с американскими конкурентами

Крайне амбициозные планы по торговле энергоносителями ставят перед собой Соединенные Штаты. Белый дом объявил о намерении зарабатывать миллиарды долларов на торговле сжиженным природным газом (СПГ), и это неизбежно приведет к столкновению американских компаний с Газпромом . Похоже, именно с этим и связан проект новых антироссийских санкций, рассматриваемый в Конгрессе. США планируют выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ), заявили в Белом доме.

«Являясь чистым импортером (энергоресурсов), начиная с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году», - говорится в сообщении Белого дома, передает «Интерфакс» . «Газовая революция в США приведет к тому, что наша страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», и экспорт СПГ США с 2016 до 2040 года может «увеличить на 118 млрд долларов доходы федерального бюджета», утверждается в документе.

Игорь Юшков. Раньше США были крупнейшим импортером СПГ. Но в результате так называемой сланцевой революции - оживлению старых нефтегазовых пластов с помощью новых технологий - США резко увеличили добычу собственного газа. «Они уже отказались от импорта газа, есть только небольшой обмен с Канадой. Сейчас они уже экспортеры СПГ», - говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности , преподаватель Финансового университета

Пока объемы экспорта мизерные. По данным BP, всего в 2016-м году США экспортировали 4,4 млрд кубов газа. Через три года США намерены увеличить экспорт СПГ до почти 80 млрд кубометров в год. Вопрос в том, куда они смогут продавать такие объемы сырья.

«Это факт: американцы выходят на мировой рынок газа. Другое дело, что они используют политические инструменты, чтобы расчистить себе место на этом рынке. И это уже непорядочно», - считает Юшков.

В 2016 году основные поставки шли в Южную Америку, потому что там короткое транспортное плечо и высокие цены на газ. Однако расти это направление вряд ли будет, поэтому США заинтересовали азиатский и европейский рынки.

Однако пока экспансии в Европу мешают относительно низкие цены на газ в этом регионе. «Американцы хотят поставлять свой газ в Европу, но смогут сделать это только в случае, если цены на европейском рынке газа вырастут. Поставщик с самыми низкими ценами - это Газпром, поэтому, по американской логике, его надо убрать оттуда. Поэтому в новых антироссийских санкциях, которые обсуждает конгресс, четко прописано, что США запрещают кому-либо помогать России строить газопроводные проекты, в частности «Северный поток - 2». Наряду с традиционными словами о снижении зависимости ЕС от Газпрома впервые прямо обозначены циничные коммерческие цели. США выступают против «Северного потока - 2», потому что сами хотят поставлять газ в Европу. Потому что это расширит производство СПГ в США и увеличит количество рабочих мест», - говорит Юшков.

В случае изгнания Газпрома с европейского рынка Европа пострадает не только от повышения цен на газ. Газ - ключевой энергоноситель, важнейший для производства электричества. «При более дорогом газе цены на все товары, производимые в Европе, вырастут. Европейские компании станут менее конкурентоспособными по сравнению с американскими производителями, которые работают на электричестве, полученном из дешевого сланцевого газа. И американские компании с легкостью выйдут на европейский рынок», - рассуждает собеседник.

Второе направление для экспорта американского СПГ – азиатский рынок, где главными конкурентами являются Катар и Австралия. Однако с австралийским СПГ американцам бороться проще. «Австралийцы добывают газ либо на глубоководном шельфе (потом сжижают), либо из угольных пластов выкачивают метан. И себестоимость производства газа у них самая высокая в мире», - поясняет Юшков.

Вытеснить Катар будет сложнее - и может опять понадобиться политическое давление. «Возможно, не случайно после визита американского президента Трампа в Саудовскую Аравию саудиты предъявили претензии Катару. А проблемы в Катаре означают снижение поставок катарского СПГ на азиатские рынки. Это повысит там цены и позволит нарастить поставки туда американского СПГ», - рассуждает Юшков.

Россия также вышла на азиатский рынок СПГ. «Поэтому США и ввели санкции против Южно-Киринского месторождения, которое должно было стать ресурсной базой для третьей очереди проекта Сахалин-2. Они его заблокировали», - напоминает эксперт.

Впрочем, в ближайшие годы Газпрому пока не стоит опасаться снижения доли на европейском рынке, считает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук . «Объем производства американских СПГ-терминалов пока мал, лишь к 2020 планируется выйти на мощность 79 млрд кубометров, что в два раза меньше поставок Газпрома в Европу. Этого мало, чтобы удовлетворить европейский спрос», - говорит он.

Но у США есть шансы занять заметную долю на азиатском рынке из-за большей гибкости поставок СПГ. «Ситуация может измениться, если Газпром реализует проект «Сила Сибири». Тогда для стран Тихоокеанского региона дешевле будет покупать трубный газ. Впрочем, проект пока буксует – Газпром просит гарантировать сбыт продукции, а азиатские страны традиционно на подобные условия идут неохотно», - говорит Ткачук.