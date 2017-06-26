Глава Минфина нашел плюсы в отсутствии денег в казне

Недостаток денег помогает находить «интересные варианты» развития, считает министр финансов России Антон Силуанов.

«Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности. Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть. Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!» — заявил глава Минфина в интервью ТАСС.

По его словам, Минфин заинтересован в выработке таких мер, которые не только помогали бы экономить, но и стимулировали бы экономический рост.

Слуанов также рассказал, для чего он держит деревянную фигу на столе — она предназначена для особенно настырных просителей бюджетных денег. «Она стоит тут шутки ради, как говорится, для прикола. Посетители на нее редко внимание обращают, а я не показываю… До поры до времени, конечно», — пояснил министр. Он признался, что лично дает деньги в долг тем, кому доверяет, хотя, случалось, страдал из-за этого и однажды знакомые, просившие денег на открытие собственного бизнеса, не вернули ему внушительную сумму.