Россия прекращает совместное с Украиной производство Ан-148

Россия и Украина прекращают совместное производство самолета Ан-148 из-за политических взаимоотношений. На данный момент в Воронеже завершается работа по строительству последних самолетов. Об этом сообщает RNS

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», - рассказал собеседник издания из госкорпорации «Ростех».

При этом он также отметил, что производство Ан-148 во многом зависит от России, так как около 50% комплектующих на Украине не производят.

В Воронеже строительство самолета велось по украинской лицензии.

Ранее Россия также прекратила сотрудничество с КБ «Антонов» по обслуживанию Ан-124 «Руслан». Сейчас данной работой в РФ занимаются фирма имени Мясищева и компания «Ильюшин».