«Почта России» выявила мошенническую схему по отправке «серой почты»

Служба безопасности « Почты России » выявила и пресекла мошенническую схему отправки «серой почты», сообщает компания.

Вбросом неучтенной и неоплаченной почты занимался посредник между отправителями и «Почтой России» — компания ООО «Экспресс», отмечает «Почта России». В сговоре с нарушителями также подозревают должностных лиц почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево

«Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей. Все материалы по данным фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.

«Почта России» выявляла неучтенные дубликаты контейнеров с «серой почтой», на которой был оттиск франкировальной машины, принадлежащей компании «Экспресс».

«Почта России прекращает с данной компанией-консолидатором все договорные отношения и будет настаивать на отзыве у нее лицензии на использование франкировальной машины», — отмечает «Почта России».