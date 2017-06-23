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Квартирные скандалы в Крыму набирают обороты
Семья с шестью детьми из Севастополя осталась без подаренной властями четырехкомнатной квартиры. Об этом сообщает Business FM.
Семья Мазуровых получила сертификат на квартиру от Сергея Меняйло, занимавшего пост губернатора, три года назад. Однако этот документ «оказался просто картинкой для телевидения». Местные власти заявили, что застройщик не предоставил квартиру, и документов на нее в городском правительстве нет. После этого многодетные родители решили обратиться к президенту Владимиру Путину.
В своем обращении они заявили, что дом с обещанной квартирой был сдан в 2016 году. «Когда мы попробовали пойти в ту квартиру, которая должна была быть нашей, она уже была продана. Мы обращались к вам, писали, мы писали в наше правительство, которое нам отвечало, что застройщик никаких действий не делает, что-то не то с документами, то есть они нам ничем помочь не могут. <…> Живем мы в 44 квадратных метрах у тещи вдевятером», - говорится в письме.
Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Вусатенко объяснила сложившуюся ситуацию «переходным периодом» и пообещала, что вопрос будет решен.
Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай добавил, что аналогичная ситуация сложилась и у «чернобыльцев», получивших сертификаты, но не квартиры. По данным издания ForPost, из квартир в Севастополе выселяют ликвидатора последствий аварии в Чернобыле Родиона Прудского и участника боевых действий в Афганистане Юрия Трофимова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Севастополе ветеранам дали одну квартиру на двоих. В правительстве Севастополя опровергли эти данные. Однако позже несколько СМИ сообщили уже о десяти семьях ветеранов, получивших пять однокомнатных квартир, разделенных перегородками на две части. Расследованием ситуации занялись в управлении СК РФ по Севастополю.
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