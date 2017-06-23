Квартирные скандалы в Крыму набирают обороты

Семья с шестью детьми из Севастополя осталась без подаренной властями четырехкомнатной квартиры. Об этом сообщает Business FM.

Семья Мазуровых получила сертификат на квартиру от Сергея Меняйло , занимавшего пост губернатора, три года назад. Однако этот документ «оказался просто картинкой для телевидения». Местные власти заявили, что застройщик не предоставил квартиру, и документов на нее в городском правительстве нет. После этого многодетные родители решили обратиться к президенту Владимиру Путину

В своем обращении они заявили, что дом с обещанной квартирой был сдан в 2016 году. «Когда мы попробовали пойти в ту квартиру, которая должна была быть нашей, она уже была продана. Мы обращались к вам, писали, мы писали в наше правительство, которое нам отвечало, что застройщик никаких действий не делает, что-то не то с документами, то есть они нам ничем помочь не могут. <…> Живем мы в 44 квадратных метрах у тещи вдевятером», - говорится в письме.

Депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Вусатенко объяснила сложившуюся ситуацию «переходным периодом» и пообещала, что вопрос будет решен.

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай добавил, что аналогичная ситуация сложилась и у «чернобыльцев», получивших сертификаты, но не квартиры. По данным издания ForPost , из квартир в Севастополе выселяют ликвидатора последствий аварии в Чернобыле Родиона Прудского и участника боевых действий в Афганистане Юрия Трофимова