ФАС выявило нарушения при закупке плитки в Москве на 4 млрд рублей

Как следует из ответа. комиссия УФАС не проверяла качество плитки — только нарушения при проведении конкурсных процедур. Комиссия проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года, а также закупки гранитной тротуарной плитки и бордюров в этом году.

Были выявлены нарушения порядка проведения конкурсных процедур на сумму 4,098 млрд руб. Нарушения были найдены в семи закупках, при этом две из них были связаны с благоустройством ул. Тверская. Комиссия УФАС сочла, что оценка работ производилась по «субъективным критериям». Сам Валерий Рашкин отправил решения ФАС в Генпрокуратуру с целью проведения дальнейшей проверки.

«Это очень дорогие проекты. Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики», — прокомментировал свои дальнейшие действия Рашкин.

По словам гендиректора юридической компании «НП Эдвайс», выполненные контракты «отменить уже нельзя».

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя. Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ», — полагает Пантюхина.