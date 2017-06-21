Компания Тимати запустит собственного мобильного оператора

По их словам, группа Black Star совместно с мобильной платформой «Атлас» создала новую компанию Stars. В свою очередь это предприятие запустит нового оператора связи под названием Stars, интернет-банкинг Stars Bank и партнерскую кешбэк-программу Stars CashBack.

«МегаФон», МТС и Tele2. В настоящее время ведутся переговоры с крупнейшими операторами о создании Stars Mobile. В этих консультациях участвуют «ВымпелКом»

"В сентябре-октябре планируем запустить CashBack, до конца года — мобильного оператора, а интернет-банкинг запустим в марте-апреле 2018 года", — Павел Курьянов.

Воспользовавшись услугами Stars Mobile пользователь получит безлимитный доступ к музыкальному контенту и к видеосервисам. Абонент также сможет на выгодных условиях посещать концерты и т. п.

Ранее сообщалось, что музыкант солидно зарабатывает на рекламе в Instagram. У него 9,3 миллиона фанатов. Известно, что цены на рекламу в звездных блогах зависят от количества подписчиков. При этом, формально любой зарабатывающий в сети пользователь должен быть честен перед налоговой и как минимум декларировать свои доходы.