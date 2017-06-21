СМИ: Минфин на следующей неделе внесет в кабмин доработанную концепцию ИПК

Ранее в июне правительство РФ вернуло на доработку внесенную концепцию ИПК, сообщал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов . Газета отмечает, что система индивидуального пенсионного капитала должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. Вместо работодателя их будет делать работник. При этом он может выбрать ставку от 0 до 6%. Для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 процентный пункт.

Отмечается, что изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений, работодатель должен был автоматически регистрировать работника в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.

Новая концепция предлагает два варианта автоподписки. Какой из них больше подходит, будет определено при обсуждении проекта. Первый - подписка по умолчанию. Второй вариант предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщил Моисеев. В нем будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

Моисеев признает, что на реализацию такого плана уйдет больше времени, но даже в этом случае Минфин постарается внедрить систему к 1 января 2019 года, как было запланировано. Других существенных изменений, по его словам, Минфин в концепцию не вносил.